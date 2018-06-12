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نشر سعر الروبل الروسى مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:04 م
نشر سعر الروبل الروسى مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى اليوم الثلاثاء الروبل الروسى
كتبت: دانه الحديدى
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ينشر "اليوم السابع" سعر الروبل الروسى، العملة الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية، مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى،  اليوم الثلاثاء، تسهيلا على المسافرين الى روسيا لحضور مباريات بطولة كأس العالم، فى احتساب الفارق بين العملات الثلاث خلال عملية التحويل.

 

ورغم أن الروبل الروسى ليس من العملات التى تتعامل عليها البنوك المصرية، بحيث يسمح للمسافرين باصطحاب مبلغ مالى من الدولار الأمريكى أثناء السفر، وتحويله الروبل داخل الأراضى الروسية، بشرط وجود مستندات تثبت السفر كتذكرة الطيران والتأشيرا، الا  أن مقارنة الروبل الروسى بالجنيه المصرى يسهل من احتساب فارق العملة.

 

وجاء سعر عملة الروبل الروسى مقابل العملة الأمريكية، اليوم الثلاثاء،  كالتالى..

 

يبلغ سعر الدولار الأمريكى الواحد ، وفقا  لسعر العملة الروسية اليوم، 62.74 روبل روسى، فيما يبلغ سعر الروبل الروسى 0.0159 سنتا.

 

وجاء سعر العملة الروسية مقابل الجنيه المصرى، اليوم الاثنين، كالتالى..

 

يبلغ سعر الجنيه المصرى الواحد، وفقا لسعر العملة الروسية عالميا اليوم الاحد، 3.52 روبلا روسيا، فيما تبلغ قيمة الروبل الروسى 0.28 قرشا.

 

ويعد الروبل الروسى من العملات منخفضة القيمة عالميا.


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