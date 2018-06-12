موجز أخبار الساعة 1..قمة تاريخية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها القمة التاريخية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

ترامب: أعتقد أن كيم سيبدأ نزع السلاح النووى فورا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه يعتقد أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سوف يبدأ عملية نزع السلاح النووى من بلاده فورا.

شاهد فى دقيقة.. هل يشهد مضيق تايوان حربا أمريكية ـ صينية؟

أصبح إقليم جنوب شرقى آسيا ساحة الحرب المحتملة المقبلة بين أمريكا والصين، خاصة أنه يوجد به مضيق تايوان الذى يتحكم فى قرابة ثلث التجارة العالمية، فهل سيشهد هذا المضيق حربا بين الكاوبوى والتنين؟.

خلال القمة التاريخية فى سنغافورة.. 8 رسائل من "ترامب" لـ "كيم"

رسائل عديدة حملها لقاء القمة، الذى جمع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، حؤيث كان ترامب حريصا إلى حد كبير على طمأنة نظيره الكورى الشمالى إلى النوايا الأمريكى، إلا أنه فى الوقت نفسه كان حاسما إلى حد كبير، فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

مصدر: زيادات أسعار الكهرباء الجديدة لن تتجاوز 26%

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 26%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل على فاتورة الاستهلاك.

ضبط طالب بالدقهلية صور امتحان اللغة الإنجليزية ونشره على مواقع التواصل

كشفت اللجنة المشرفة على الامتحانات بمحافظة الدقهلية عن ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة الإنجليزية، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى.

التعليم: امتحان اللغة الانجليزية " زى الفل" ومن كتاب الوزارة ولم نتلق شكاوى

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 26%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل على فاتورة الاستهلاك.

توقيع اتفاقية بين الإنتاج الحربى وشركة إماراتية لإنتاج الخرسانة الجاهزة

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة الفلاح للخرسانة الجاهزة الإماراتية وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وزير القوى العاملة: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

أصدرت وزارة القوي العاملة، منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات أكدت فيه أن أيام عيد الفطر المبارك، "الجمعة والسبت والأحد" إجازة بأجر كامل للعاملين فى القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.