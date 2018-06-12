منع طالبة من دخول لجنة ثانوية عامة بأكتوبر بعد مرور ساعة على بدء الامتحان

كتبت آية دعبس

منعت لجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر، طالبة من الدخول إلى لجنة مادة اللغة الإنجليزية، لمرور ساعة من بدء اللجان.

وطالب ولى أمر الطالبة، رئيس اللجنة بالسماح لابنته بالدخول، مشيرا إلى أن ظروف طارئة أدت إلى تأخر الطالبة عن الحضور للجنة، إلا أن رئيس اللجنة أكد أنه لا يحق السماح للطلاب بالدخول للجان بعد نصف ساعة من بدء الامتحان.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.