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مميش: عبور 190 سفينة قناة السويس بحمولة 13مليون طن فى 4 أيام

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:30 ص
مميش: عبور 190 سفينة قناة السويس بحمولة 13مليون طن فى 4 أيام مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الإثنين ، عبور 190 سفينة بحمولة 13 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والإستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على إستخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الجمعة عبرت القناه 52 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ويوم السبت عبرت القناه 48 سفينة بحمولة  3.5 مليون طن ، كما عبرت أمس الأحد 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت أمس الأثنين 44 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 4 أيام فقط 190 سفينة بحمولة 13 مليون طن.                      

 


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