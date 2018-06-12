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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:31 م
خالد صلاح
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مقتل 10 متطرفين فى مالى بعد مهاجمتهم لقرية وسط البلاد

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:50 م
مقتل 10 متطرفين فى مالى بعد مهاجمتهم لقرية وسط البلاد قوات الأمن فى مالى
أ ش أ
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أعلنت الحكومة فى مالى مقتل 10 متطرفين على الأقل على يد الجيش بعد مهاجمتهم لقرية فى منطقة موبتى بوسط البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن وزير دفاع مالى، تيينا كوليبالى، قوله إن الجيش صادر اليوم أسلحة ومتفجرات وموادا أخرى، مضيفة أنه لم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

فيما لم تتطرق الشبكة للمزيد من التفاصيل حول ذلك.
يُشار إلى أن الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة قد صعّدت من هجماتها مؤخراً فى مالى مستهدفة الجنود والمنشآت الإدارية.

 

 


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