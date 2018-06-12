أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن مقاتلات التحالف العربى دمرت قاعدة إطلاق صواريخ للحوثيين بجبهة الحديدة ، مما أسفر عن مصرع 47 من مسلحى الميليشيات التابعة لإيران.