الرئيسية أخبار عاجلة مقاتلات التحالف تدمر قاعدة إطلاق صواريخ للحوثيين بالحديدة ومصرع 47 مسلح الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:51 م معارك الحوثيين فى اليمن أيمن رمضان إضافة تعليق أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن مقاتلات التحالف العربى دمرت قاعدة إطلاق صواريخ للحوثيين بجبهة الحديدة ، مما أسفر عن مصرع 47 من مسلحى الميليشيات التابعة لإيران. إضافة تعليق الحوثين اليمن حرب اليمن الحديده ايران وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة "القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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