video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:04 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 10 أشخاص فى اصطدام زورق مع سفينة شحن جنوب روسيا

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:01 ص
مصرع 10 أشخاص فى اصطدام زورق مع سفينة شحن جنوب روسيا زورق - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( رويترز )
إضافة تعليق

لقى 11 شخصا مصرعهم أمس الاثنين، باصطدام سفينة شحن بزورق فى مدينة فولجوجراد جنوبى روسيا، حسبما أفادت وزارة الطوارئ الروسية.

وذكرت الوزارة أن فرق الإنقاذ انتشلت الزورق، ولقى 11 من إجمالى 16 راكبا كانوا على متن الزورق مصرعهم.

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية فى بيان عن فتح قضية جنائية خاصة بهذا الحادث، مضيفة أن فريق تحقيق يعمل فى مكان الواقعة.

وسبق أن أعلنت سلطات مدينة فولجوجراد الروسية أن زورقا يقل 16 راكبا، اصطدم بسفينة شحن فى مياه نهر فولجا، ورجحت مصادر فى أجهزة الطوارئ المحلية أن يكون الحادث ناجما عن انتهاك قائد الزورق لقواعد السلامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليونان تستدعى السفير التركى بعد اصطدام زورق عسكرى بسفينة خفر سواحل يونانية

مقتل شخص واثنان فى عداد القتلى بحادث اصطدام زورق فى نيويورك

غرق امرأة وطفلين بعد اصطدام زورق يقل مهاجرين بصخور قبالة اليونان

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة