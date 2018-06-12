مصرع 10 أشخاص فى اصطدام زورق مع سفينة شحن جنوب روسيا

كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( رويترز )

لقى 11 شخصا مصرعهم أمس الاثنين، باصطدام سفينة شحن بزورق فى مدينة فولجوجراد جنوبى روسيا، حسبما أفادت وزارة الطوارئ الروسية.

وذكرت الوزارة أن فرق الإنقاذ انتشلت الزورق، ولقى 11 من إجمالى 16 راكبا كانوا على متن الزورق مصرعهم.

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية فى بيان عن فتح قضية جنائية خاصة بهذا الحادث، مضيفة أن فريق تحقيق يعمل فى مكان الواقعة.

وسبق أن أعلنت سلطات مدينة فولجوجراد الروسية أن زورقا يقل 16 راكبا، اصطدم بسفينة شحن فى مياه نهر فولجا، ورجحت مصادر فى أجهزة الطوارئ المحلية أن يكون الحادث ناجما عن انتهاك قائد الزورق لقواعد السلامة.