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مستشار لـ"ترامب" يعتذر عن تصريحاته ضد رئيس الوزراء الكندى

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:51 م
مستشار لـ"ترامب" يعتذر عن تصريحاته ضد رئيس الوزراء الكندى رئيس الوزراء الكندى
أ ف ب
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قدم بيتر نافارو، المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اعتذارًا، الثلاثاء، عن تصريحاته غير اللائقة التى أدلى بها أخيرًا ضد رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو.

وقال خلال ندوة نظمتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، "دعونى أصحح خطأ ارتكبته، اللغة التى استخدمتها كانت غير لائقة"، وكان نافارو، اعتبر أنه يجب حجز "مكان خاص فى الجحيم" لرئيس الوزراء الكندى بعد قمة مجموعة السبع.

وكان هاجم بيتر نافارو، أحد كبار مستشارى التجارة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دولة كندا، وقال فى تصريحات لشبكة فوكس نيوز، إن هناك مكانا خاصا فى جهنم لرئيس وزراء كندا جاستن ترودو، وردد نافارو نفس لهجة ترامب فى أعقاب الانقسام الذى ساد قمة السبع، ووصف ترودو بـ"الضعيف غير النزيه" الذى حاول طعن الرئيس من الخلف.

وكان ترامب قد استغنى عن الدبلوماسية الاقتصادية العالمية مساء السبت عندما رفض توقيع البيان المشترك مع حلفاء أمريكا، وهدد بتصعيد الحرب التجارية على جيران واشنطن وهاجم تررودو وقال إن ضعيف وغير أمين، واتهمه أيضا بالإدلاء بتصريحات كاذبة وهدد بالانتقام من كندا تعريفة على السيارات وغيرها.

ودعم نافارو هذا النهج، وقال إنه عندما يتعلق الأمر بهذه النزاعات التجارية، فإن الحلفاء يسرقوننا بشكل أساسى، وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن التصريحات المستفزة ليست بالأمر الجديد على نافارو، الذى طالما انتقد الصين وتولى دورا بارزا فى الإشراف على سياسة ترامب التجارية، وفى حين أن ترامب لديه العديد من المستشارين الاقتصاديين والتجاريين، فإن نافارو صعد بشكل خاص لتشجيعه ميول ترامب الحمائية، فقد دفع الرئيس لتبنى سياسات تجارية قوية منها التعريفة الجمركية وقيود الاستثمار، رغم اعتراض مستشارين آخرين من بينهم وزير الخزانة ستيفين منوتشين.

 


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