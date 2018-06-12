مديرة صندوق النقد الدولى: أفق الاقتصاد العالمى يصير أكثر قتامة يوما تلو الآخر

برلين (رويترز)

قالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، الاثنين هجوما شنته المنظمات الاقتصادية العالمية ضد سياسة "أمريكا أولا" التجارية التى ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، وحذرت من أن الغيوم التى تخيم على الاقتصاد العالمى "تزداد قتامة يوما تلو الآخر".

وأيد ترامب بيان ختامى مشترك اتفقت عليه مجموعة السبع فى كندا مطلع الأسبوع تحدث عن الحاجة إلى "تجارة حرة وعادلة ومفيدة لطرفيها" والحاجة لمحاربة الحماية التجارية.

ويشعر الرئيس الأمريكى بالغضب إزاء العجز التجارى الكبير فى معاملات الولايات المتحدة مع حلفاء رئيسيين، وقد فرض رسوما جمركية على واردات المعادن، وغرد ترامب الاثنين قائلا "التجارة العادلة ستسمى الآن تجارة حمقاء إذا لم تكن تجارة الند للند".

وردا على ذلك أطلقت لاجارد هجوما مستترا بعض الشيء على سياسة ترامب التجارية قائلة إن التحديات التى تقف فى طريق إجراء التجارة تدمر ثقة الشركات، التى تضررت أصلا منذ قمة السبع التى عقدت مطلع الأسبوع.

وقالت إن الصندوق الذى يتخذ من واشنطن مقرا يصر على توقعاته لنمو عالمى نسبته 3.9 بالمئة هذا العام والعام المقبل. أضافت "لكن الغيوم فى الأفق، والتى أشرنا إليها قبل نحو ستة أشهر، تزداد قتامة يوما تلو الآخر.

"السحابة الأكبر والأكثر قتامة التى نراها هى تدهور المعنويات الذى نتج عن محاولة للتصدى للطريقة التى تُجرى بها التجارة، والتى تدار بها العلاقات، والتى تعمل بها المنظمات المتعددة الأطراف".