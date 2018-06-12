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مجلس الأمن يرحب بوقف إطلاق النار المؤقت بين الحكومة الأفغانية وطالبان

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:02 م
مجلس الأمن يرحب بوقف إطلاق النار المؤقت بين الحكومة الأفغانية وطالبان مجلس الأمن الدولى
كابول (أ ش أ)
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رحب أعضاء مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، بإعلان الحكومة الأفغانية وقف إطلاق النار بشكل مؤقت مع حركة طالبان حتى نهاية شهر رمضان وخلال أيام عيد الفطر.

ودعا أعضاء المجلس، فى بيان نقلته وكالة أنباء باجفاك الأفغانية، حركة طالبان إلى الإقدام على اتخاذ خطوة مماثلة لتلك التى اتخذتها الحكومة الأفغانية بوقف إطلاق النار بالكامل بصورة مؤقتة، ورحبوا بإعلان طالبان وقف إطلاق النار جزئيًا لمدة 3 أيام.

وكرر مجلس الأمن مطالبته طالبان بقبول العرض الذى قدمته الحكومة الأفغانية فى شهر فبراير الماضى بالمشاركة فى إجراء محادثات سلام مباشرة بدون أى شروط مسبقة وبدون تهديد بالقيام بأعمال عنف سعيًا للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية تؤدى إلى إحلال سلام مستدام للشعب الأفغانى.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود عملية سلام تقودها أفغانستان وتملكها من أجل تحقيق استقرار ورخاء لأمد طويل فى البلاد، كما أعربوا عن دعمهم الكامل لجهود الحكومة الأفغانية فى هذا الشأن.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدات إلى أفغانستان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مستعدان لتقديم المساعى الحميدة لدعم عملية سلمية تقودها وتملكها أفغانستان، ويتم ذلك بالتشاور مع الحكومة الأفغانية وبطلب منها.

 


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