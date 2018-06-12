متحدث البرلمان يؤكد عدم صحة سفر أى نائب إلى روسيا على نفقة المجلس ‏

كتبت نورا فخرى

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، عدم صحة ما تردد عن تحمل البرلمان لتكاليف سفر عدد من أعضاء البرلمان إلى روسيا لتشجيع المنتخب الوطنى لكرة القدم فى مونديال كاس العالم بموسكو.

وقال "حسب الله "، فى بيان له أصدره من قليل، إنه لا يمكن لمجلس النواب أن يتحمل مثل هذه الأمور من ميزانيته لأنها مخالفة للائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

وأضاف أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حريص كل الحرص على تطبيق واحترام الدستور والقانون، مطالباً بتحرى الدقة فى مثل هذه الأمور.

وكشف "حسب الله" عن أن هناك عدداً من النواب قرروا السفر والإقامة على نفقتهم الخاصة بموسكو حبا وتشجيعا للمنتخب الوطنى لكرة القدم.