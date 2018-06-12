"لعب العيال" يتسبب فى مقتل جزار على يد عامل وعاطل بعين شمس.. اعرف التفاصيل

كتب إبراهيم أحمد

أنهى عامل وعاطل، حياة جزار، حيث اعتديا عليه بالضرب وإصابته، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتبين من التحريات اعتداءهما عليه نتيجة مشادة بسبب لهو الأطفال امام محل المجنى عليه، فتم ضبطهما واحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من مستشفى مصر الجديدة بوفاة "سلامة م ا" 55 سنة، جزار، توفى اثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، وبسؤال نجله "عماد س م" 30 سنه، عامل، اتهم كلا من "محمد م س" 28 سنة، عاطل، و"أدهم ع أ" 28 سنة، عامل، بالتسبب فى وفاته لسابقة تعديهما عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى بفروة الرأس وآخر بالساعد الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم وتم حجزه بالمستشفى.

ومن خلال التحريات، تبين صحة الواقعة، وأن المتهمين تعديا عليه بالضرب محدثين إصابته بسبب لهو الأطفال أمام المحل ملكه، وتم ضبطهما بذات التوقيت وبعرضهما على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما من ديوان القسم بضمان محل إقامتهما ما لم يكونا مطلوبين فى قضايا أخرى وتم إخلاء سلبيلهما.

وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم وبيان سبب الوفاة تحديدا والإفادة بتقرير منفصل ، وضبط وإحضار المشكو فى حقهما وعرضهما،. ومن خلال الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمان تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.