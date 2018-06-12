قطع المياه عن التجمع الأول والخامس بالقاهرة الجديدة بسبب عطل بخط الطرد

أحمد حسن

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه نظراً لحدوث عطل مفاجئ بخط الطرد قطر ١٢٠٠ مم من محطه جنوب المستثمرين إلى امتداد المستثمرين، تم قطع المياه عن التجمعين الأول والخامس، موضحاً أنه تم الإعلان عن ذلك للمواطنين بموقع الجهاز.

وأكد المهندس عادل النجار أنه يجرى العمل على إصلاح العطل لعودة خدمة مياه الشرب فى أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100).