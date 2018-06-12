قارىء يشارك بصور خروج قطار "بورسعيد_القاهرة" عن القضبان

كتب إسلام جمال

خرج قطار بورسعيد المتجه إلى القاهرة، عن القضبان، بعد خروجه من المحطة بربع ساعة، ما أدى لتوقف حركة القطار، دون حدوث أية إصابات.

وشارك القارئ، أحمد البناوى، أحد ركاب القطار، خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بمجموعة من الصور، التى تظهر خروج أحد عجلات القطار عن القضبان.

وأوضحت الصور، نزول بعض الركاب الذين استقلوا القطار، من العربات، وافترشوا الأرض، فى انتظار إعادة القطار إلى القضبان من جديد، واستكمال الرحلة.



الأهالى يفترشون الأرض



الركاب على الأرض



الركاب والأهالى



توقف حركة القطار



جانب من الركاب بعد توقف القطار



جانب من القطار



خروج القطار عن القضبان



عجلة القطار خارج القضبان



نزول الركاب

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