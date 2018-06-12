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فيديو وصور.. ترامب يصافح زعيم كوريا الشمالية فى القمة التاريخية بسنغافورة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:10 ص
فيديو وصور.. ترامب يصافح زعيم كوريا الشمالية فى القمة التاريخية بسنغافورة ترامب وزعيم كوريا الشمالية
كتب محمد جمال - تصوير رويترز و أف ب
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التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء فى قمة تاريخية بين الزعيمين فى سنغافورة، وصافح الزعيمين بعضهم البعض.

ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى موقع قمتهما التاريخية فى سنغافورة اليوم الثلاثاء بعدما سعى الطرفان إلى تضييق هوة الخلافات حول كيفية إنهاء الأزمة النووية.

 

 

ووصل ترامب أولا إلى فندق كابيلا على جزيرة سنتوسا، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية وصول موكب كيم لاحقا.

 
قمة أمريكا وكوريا الشمالية
قمة أمريكا وكوريا الشمالية

 

كيم وترامب
كيم وترامب

 

مصافحة ترامب لكيم
مصافحة ترامب لكيم
 
انطلاق القمة بين الزعيمين
انطلاق القمة بين الزعيمين

 

قمة الزعيمين
قمة الزعيمين

 

متابعة القمة
متابعة القمة

 


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ترامب

كيم

كوريا الشمالية

قمة ترامب وكيم

سنغافورة

قمة سنغافورة




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