فيديو وصور.. ترامب يصافح زعيم كوريا الشمالية فى القمة التاريخية بسنغافورة

كتب محمد جمال - تصوير رويترز و أف ب

التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء فى قمة تاريخية بين الزعيمين فى سنغافورة، وصافح الزعيمين بعضهم البعض.

ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى موقع قمتهما التاريخية فى سنغافورة اليوم الثلاثاء بعدما سعى الطرفان إلى تضييق هوة الخلافات حول كيفية إنهاء الأزمة النووية.

ووصل ترامب أولا إلى فندق كابيلا على جزيرة سنتوسا، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية وصول موكب كيم لاحقا.



قمة أمريكا وكوريا الشمالية



كيم وترامب



مصافحة ترامب لكيم



انطلاق القمة بين الزعيمين



قمة الزعيمين