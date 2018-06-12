video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:45 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

عامل يصيب نفسه بطلق نارى ويتهم 3 أشقاء بإصابته بسبب خلافات على أرض بسوهاج

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:17 ص
عامل يصيب نفسه بطلق نارى ويتهم 3 أشقاء بإصابته بسبب خلافات على أرض بسوهاج اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، برئاسة المقدم هيثم الدركونى رئيس مباحث المركز، من كشف غموض إصابة عامل بطلق نارى بالفخذ، واتهامه لــ 3 أشخاص بارتكاب الواقعة، بينما توصلت الجهود، إلى أن العامل أطلق النار على نفسه بسبب الخلافات على أرض زراعية.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بطلق نارى بالفخذ الأيسر، واتهامه لآخرين بإحداث إصابته على غير الحقيقة.

على الفور، انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، حيث تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والمقدم هيثم الدركونى رئيس مباحث مركز شرطة طما بوصول "مؤمن . ف" 35 سنة عامل ويقيم بناحية المواطين  دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى مصاباً " بطلق نارى بالفخذ الأيسر"، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

بسؤاله اتهم "أسامة . ح"  44 سنة عامل و"محمد .ح"  52 سنة عامل و"أحمد . ح"  34 سنة عامل " أشقاء" ويقيمون بذات الناحية بالتعدى عليه، وإحداث إصابته من سلاح نارى، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم، وأسفرت تحريات وحدة مباحث المركز المبدئية إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المصاب، وقيامه بإحداث إصابته بنفسه لذات السبب، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وضبط السلاح المستخدم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9002 جنح المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

21 ألفا و174 طالب ثانوى عام يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية فى سوهاج

مصرع ربة منزل وإصابة 5 فى حادث تصادم على طريق "سوهاج- البحر الأحمر"

القبض على مشرف أغذية متهم مع 3 آخرين بإهدار المال العام بمستشفى المراغة

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

محافظة سوهاج

مدير امن سوهاج

طما

حوادث سوهاج




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة