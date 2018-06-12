عامل يصيب نفسه بطلق نارى ويتهم 3 أشقاء بإصابته بسبب خلافات على أرض بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، برئاسة المقدم هيثم الدركونى رئيس مباحث المركز، من كشف غموض إصابة عامل بطلق نارى بالفخذ، واتهامه لــ 3 أشخاص بارتكاب الواقعة، بينما توصلت الجهود، إلى أن العامل أطلق النار على نفسه بسبب الخلافات على أرض زراعية.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بطلق نارى بالفخذ الأيسر، واتهامه لآخرين بإحداث إصابته على غير الحقيقة.

على الفور، انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، حيث تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والمقدم هيثم الدركونى رئيس مباحث مركز شرطة طما بوصول "مؤمن . ف" 35 سنة عامل ويقيم بناحية المواطين دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى مصاباً " بطلق نارى بالفخذ الأيسر"، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

بسؤاله اتهم "أسامة . ح" 44 سنة عامل و"محمد .ح" 52 سنة عامل و"أحمد . ح" 34 سنة عامل " أشقاء" ويقيمون بذات الناحية بالتعدى عليه، وإحداث إصابته من سلاح نارى، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم، وأسفرت تحريات وحدة مباحث المركز المبدئية إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المصاب، وقيامه بإحداث إصابته بنفسه لذات السبب، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وضبط السلاح المستخدم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9002 جنح المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.