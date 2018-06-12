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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:41 ص
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طلاب بالثانوية العامة يصنعون ورق للغش قبل دخول امتحان الإنجليزى فى السيدة زينب

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:05 ص
طلاب بالثانوية العامة يصنعون ورق للغش قبل دخول امتحان الإنجليزى فى السيدة زينب امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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يواصل بعض من طلاب الثانوية العامة، محاولات استخدام وسائل الغش بالامتحانات، حيث جلس طلاب إحدى لجان مدارس السيدة زينب أمام اللجنة وقاموا بصناعة ورق برشام بشكل صغير يوضع فى ملابسهم لاستخراجه خلال أداء امتحان اللغة الإنجليزية.

وأكد الطلاب أن أى حالة كشف الملاحظ عن عملية الغش والبرشام سيتم التخلص من الورقة والقائها خارج اللجنة، موضحين أن اللغة الإنجليزية من المواد الصعبة التى نحتاج إلى الإجابة فيها للإنتهاء منها.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 


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