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طلاب الثانوية بلجنة بأكتوبر يؤكدون صعوبة امتحان اللغة الانجليزية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:02 م
طلاب الثانوية بلجنة بأكتوبر يؤكدون صعوبة امتحان اللغة الانجليزية امتحانات الثانوية العامة 2018
كتبت آية دعبس
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أكد مجموعة من طالبات لجان الثانوية بمدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر صعوبة امتحان مادة اللغة الانجليزية، مشيرين إلى أنه بعض الأسئلة، خاصة السؤال الخاص بالقطعة تضمن بعض الكلمات الغامضة، وغير الواضحة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس  الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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