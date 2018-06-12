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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:54 م
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ضبط أسلحة نارية وكمية من المخدرات فى حملة أمنية مكبرة بالغربية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:12 م
ضبط أسلحة نارية وكمية من المخدرات فى حملة أمنية مكبرة بالغربية اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربيه
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية.

 

 أسفرت الحملة عن ضبط 3 سلاح نارى 2 طبنجة وفرد خرطوش و2 طلقة 9 مم وطلقة خرطوش كما تم ضبط 470  جرام حشيش و254 قرصا مخدرا وضبط 20 قطعة سلاح أبيض، و6 متهمين هاربين، و3 مراقبين هاربين.

 

 كما تمكنت الحملة من ضبط 7 عناصر إجرامية من العناصر الخطرة، 3 مسجلين شقى خطر، و4 متهمين لهما كارت معلومات جنائية و712 صاروخ نارى محدث صوت.

 

كما تمكنت من ضبط 62 قضية تموينية متنوعة وضبط 512 قضية مرافق عامة متنوعة،وقضية أموال عامة وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات .


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