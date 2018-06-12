صور.. "مهندسى الطيران" تقيم حفل إفطارها السنوى الـ57

كتب أحمد مصطفى

أقامت جمعية مهندسى الطائرات المصرية اليوم الثلاثاء، احتفالية حفل إفطارها السنوى الـ57 فى جو رمضاني ساده الود بين أعضائها وقد اكتمل رونقها بحضور وزير الطيران المدني الأسبق المهندس عبد العزيز فاضل ووزير الطيران المدني الأسبق حسين مسعود وحضور كل من المهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس ادارة مصر للطيران للخدمات الجوية، المهندس عادل منصور رئيس مجلس ادارة مصر للطيران للصناعات المكملة.

و حضر مهندسو الطائرات لتكريم زملائهم المهندسين المحالين للمعاش والبالغ عددهم 20 مكرم وعلى رأسهم المهندس سعيد المكاوي رئيس مجلس ادارة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الأسبق والمهندس مجدي حسن والمهندس أحمد الباز والمهندس محمود إسماعيل بعد خدمتهم المشرفة في مجال صيانة الطائرات وذلك كتقليد حافظت عليه جمعية مهندسي الطائرات طوال عقود منذ تأسيسها عام 1961 دعما للروابط القوية بين أعضائها وتأكيدا علي دورها في خدمة مهندسي الطائرات .