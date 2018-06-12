صور.. مسيرات بكوريا الجنوبية تطالب بتوقيع معاهدة سلام بين واشنطن وبيونج يانج

كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية، سول، اليوم الثلاثاء، مسيرات من أمام السفارة الأمريكية تطالب بتوقيع معاهدة سلام بين واشنطن وبيونج يانج .

وحمل المتظاهرون لافتات بصورة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مطالبين بالإسراع بالسلام الفورى بين البلدين.

وتأتى هذه التظاهرات تزامنا مع انعقاد القمة التاريخية بين ترامب وكيم، والتى عبر خلالها الزعيمين إلى التطلع إلى علاقات جيدة بين البلدين.



تظاهرات تطالب بالسلام



جانب من التظاهرات



لافتات رئيس كوريا الجنوبية مع كيم



مسيرات بكوريا الجنوبية تطالب بتوقيع معاهدة سلام بين واشنطن وبيونج يانج