صور.. ترامب يصافح زعيم كوريا الشمالية فى القمة التاريخية بسنغافورة

كتب محمد جمال - تصوير رويترز و أف ب

تصافح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون صباح الثلاثاء فى سنغافورة فى مستهل قمة تاريخية تجمع للمرة الاولى بين زعيم كورى شمالى ورئيس أمريكى فى السلطة.

وفى مشهد لم يكن أحد ليتخيله قبل أشهر خلت، تصافح ترامب وكيم امام اعلام البلدين قبل ان يسيرا سويا على السجادة الحمراء ويتبادلا اطراف الحديث.

ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى موقع قمتهما التاريخية فى سنغافورة اليوم الثلاثاء بعدما سعى الطرفان إلى تضييق هوة الخلافات حول كيفية إنهاء الأزمة النووية.

ووصل ترامب أولا إلى فندق كابيلا على جزيرة سنتوسا، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية وصول موكب كيم لاحقا.



الرئيس الأمريكى وكيم



انطلاق القمة



جانب من القمة التاريخية



جانب من القمة



قمة أمريكا وكوريا الشمالية



كيم وترامب



مصافحة ترامب لكيم



انطلاق القمة بين الزعيمين



قمة الزعيمين