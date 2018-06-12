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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:32 م
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صور.. الزميل مصطفى النجار يحصل على ماجستير الصحافة من معهد البحوث العربية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:52 م
صور.. الزميل مصطفى النجار يحصل على ماجستير الصحافة من معهد البحوث العربية مصطفى النجار
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حصل الزميل مصطفى النجار متخصص الشئون البرلمانية، على درجة الماجستير في الصحافة من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، وذلك بتقدير "امتياز".
 
وناقش النجار، رسالة ماجستير بعنوان "علاقة رجال الأعمال باتخاذ القرار التحريرى بالصحف المصرية"، وأشرف على الرسالة عضو الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وناقشه كلًا كم الدكتور سامى طايع الأستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة والدكتور عبدالجواد سعيد رئيس الإعلام بكلية الآداب جامعة المنوفية.
 
وتنطلق الدراسة من تزايد دور الصحف الخاصة في تشكيل وعي المجتمع المصري، لذلك وجد الباحث أن تقصي الحقائق حول طرق تأثير هذه الصحف وبما تتأثر سيكون عامل أساسي في إطار تحديد كيف تقوم هذه المؤسسات المدعومة من رجال أعمال في المساهمة في تشكيل الوعي العام للمجتمع، وذلك في الفترة الزمنية بين عامى 2010 إلى 2016 أى يقع ضمن مدة البحث التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمصر قبل وأثناء ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، لذلك كان لزامًا دراسة التغيرات التى طرات على الصحف المملوكة لرجال الأعمال بكل ما في هذه التغيرات من أحداث وطنية وحصار اقتصادي دولى على مصر وغياب الرؤي الحكومية حول المستقبل ومعاناة الدولة من الإرهاب الداخلى والخارجى والتصارع السياسي على الحكم ودور القوى الوطنية وعلى رأسهم القوات المسلحة والشرطة المدنية في حفظ استقرار الوطن وإنعكاس ذلك على التناول الصحفي للأخبار والتقارير والتحقيقات ومقالات الرأى.
 
 
 
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