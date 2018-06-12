صور.. التعليم: 603 آلاف طالب بالثانوية يبدأون امتحان مادة اللغة الإنجليزية

بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحاناتهم فى مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى 603 آلاف و387 طالبًا وطالبة موزعين على 1777 لجنة سير.

وأجرت لجان الامتحانات مسحا على الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أى وسيلة غش قبل دخول الطلاب اللجان الفرعية داخل المدارس.

وأكدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أنه لا يوجد أى تأخير فى وصول أسئلة الثانوية العامة إلى اللجان.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.























































































































































