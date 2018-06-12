سيدة تطعن طليقها بسلاح أبيض بعد رفضه تمكينها من ضم حضانة نجلها

كتبت أسماء شلبى

أقدمت سيدة فى أواخر العقد العشرين من عمرها، بطعن زوجها عدة طعنات بسلاح أبيض، بعد رفضه تنفيذ حكم محكمة الأسرة بأكتوبر بتمكينها من ضم حضانة نجلها البالغ عامين بعد خطفه له وهو رضيع يبلغ شهرين، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهم وإصرارها على طلب الطلاق أمام المحكمة.

وفق البلاغ أمام قسم شرطة أكتوبر، أكد "ياسر.أ.ن" يبلغ من العمر 35 عاما تعرضه للطعن بسلاح أبيض، ونقله للمستشفى فى حالة غير مستقرة.

وأكدت تحريات الواقعة قيام الزوجة"حسنة.ت.ع"، موظفة بالقطاع الحكومى، بالتعدى على زوجها بالطعن بواسطة سلاح أبيض، بعد خلاف نشب بينهم أسفل العقار التى تقطن به، وتطور لإظهارها السلاح وإصابته وهروبها.

وبعد ضبط المتهمة ومواجهتها بالواقعة، إعترفت بإرتكابها، وأكدت أن خلافات نشبت بينها وزوجها بسبب تدخلات والداته وتعديها عليها بالضرب أكثر من مرة والتحكم فيها ومنعها من الخروج للعمل، مما دفعها لطلب الطلاق وترك المنزل وهى حامل بعد مرور 4 أشهر على زواجها .

وأكدت الزوجة أنها أقامت دعوى خلع وطلقته، مما جعله يقدم على خطف نجلها الرضيع بعد ولادته ويمنعها من رؤيته طوال سنة و10 أشهر.

وأكملت:" أقمت دعوى ضم حضانة وحصلت على حكم ولكنه امتنع عن التنفيذ وهددنى أكثر من مرة، وتابعت مضيفة: لم أستطيع أن أتصدى لعنفه ضدى وتوعده بتعذيبى وحرمانى طوال عمرى من نجلى الصغير، ما دفعنى للتعدى عليه بعد يأسى من تنفيذ القانون .