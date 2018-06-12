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سلاح الجو الليبي يشن غارات جوية على تمركزات الجماعات الإرهابية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 07:40 م
سلاح الجو الليبي يشن غارات جوية على تمركزات الجماعات الإرهابية الجيش الليبى
كتب أحمد جمعة
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قال قائد غرفة عمليات القوات الجوية المنطقة الوسطى فى ليبيا العقيد طيار الشريف العوامي، إن مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت غارات جوية على مواقع الإرهابيين بعد رصد ومتابعة لعصابات تنظيم القاعدة الإرهابي، المكونة من الإرهابيين الهاربين من بنغازي ومرتزقة أجانب من أفريقيا.
 
 
وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فى بيان صحفى، الثلاثاء، إن  مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت غارات جوية على مواقع الإرهابيين  جنوب مدينة سرت 60 كم، مؤكدا أن الإصابات مباشرة وعادت طائرات الجيش الليبى إلى قواعدها سالمة.
 
 
 
 
 
 
 

 


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