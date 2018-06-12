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سعر الريال السعودى الثلاثاء 12-6-2018 وتراجع العملة السعودية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:33 ص
سعر الريال السعودى الثلاثاء 12-6-2018 وتراجع العملة السعودية عملات _ أرشيفية
كتبت-دانه الحديدى
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تراجع سعر بيع الريال السعودى أمام الجنيه المصرى بقيمة قرشا واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 12-6-2018، بعدد من البنوك العاملة فى مصر، على رأسها البنك الاهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى، فيما واصل استقراره بالبنوك الاخرى،  مسجلا 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الريال 

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، والتى سجل فروقاً طفيفة فيما بينها، وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.74 جنيه للشراء، و 4.77 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى، فى آخر تحديثات له.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى

"

 

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.74 جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.71 جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

cib

 

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع


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