رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ مصطفى مدبولى على تكليفه بتشكيل الحكومة

كتب أحمد إسماعيل

هنأ المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة المهندس الدكتور مصطفى مدبولي على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة سائلين المولى عز وجل أن يوفقه في تحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري من امال وطموحات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتوجه مستشارو الهيئة بالشكر والتقدير إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق لما قدمه خلال فترة توليه المسئولية من جهود مخلصة لصالح الدولة المصرية داعين العلي القدير أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.



صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

