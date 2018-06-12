رئيس غينيا الإستوائية يعلن عقد حوار سياسى فى يوليو القادم

مالابو (أ ش أ)

أعلن رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجويما عن عقد حوار سياسى فى يوليو القادم؛ للحفاظ على السلام والتنمية فى البلاد.

وقال الرئيس نجويما (76 عاما) والذى يحكم البلاد منذ عام 1979 -فى حديث بثه التلفزيون المحلي، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء- إن الحوار والمشاورات السياسية هما السبيلان للحفاظ على السلام والتنمية اللذين تعيشهما البلاد حاليًا، موضحًا أنه يوجه دعوته للحوار الوطنى لكافة الغينيين المغتربين فى الشتات لأسباب سياسية من أجل العودة.

ويرى النظام الحالى فى البلاد أن هذا الحوار السياسى -السادس من نوعه فى ظل رئاسة نجويما- يعد دعوة إلى شعب غينيا الاستوائية فى الشتات للعودة إلى الوطن لإيجاد استراتيجيات عالمية وشاملة.

يذكر أنه يوجد فى غينيا الاستوائية 17 حزبًا سياسيًا معترفًا به رسميًا.