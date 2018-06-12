video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:11 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

رئيس بلدية مدينة بيزون بباريس يتراجع عن تسمية أحد الشوارع بـ "ممر النكبة" بعد ضغط إسرائيلى

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:46 م
رئيس بلدية مدينة بيزون بباريس يتراجع عن تسمية أحد الشوارع بـ "ممر النكبة" بعد ضغط إسرائيلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ف ب
إضافة تعليق

تراجع رئيس البلدية الشيوعى لمدينة بيزون فى ضواحى باريس الثلاثاء عن قرار كان اتخذه الاثنين وقضى بتسمية احد شوارع البلدة باسم "ممر النكبة"، فى الذكرى السبعين لاجبار مئات الاف الفلسطينيين على مغادرة منازلهم.

وكان رئيس البلدية دومينيك ليبار اطلق على شارع يقع قرب مقر البلدية اسم "ممر النكبة" تجاوبا مع طلب تقدمت به جمعية محلية داعمة للقضية الفلسطينية، وذلك خلال احتفالية جمعت نحو خمسين شخصا.

وكتب على اللوحة الجدارية التى تحمل الاسم الجديد للشارع انها وضعت "احياء لذكرى طرد نحو 800 الف فلسطينى وتدمير 532 قرية عام 1948 على ايدى مجرم الحرب ديفيد بن غوريون، لاقامة دولة اسرائيل". ووضعت لوحة باللغة الفرنسية واخرى باللغة العربية.

وأفاد مصور فرانس برس ان رئيس بلدية المدينة قام الثلاثاء بنزع اللوحتين.

وبعد ظهر الثلاثاء اعرب المجلس التمثيلى للمؤسسات اليهودية فى فرنسا عبر تويتر عن ارتياحه لسحب اللوحتين. وكان ندد قبل ذلك بهذه المبادرة واعتبر انها "تغذى الحقد عبر استيراد نزاع خارجي".

وكان المحافظ جان ايف لاتورنرى وجه رسالة الثلاثاء الى رئيس بلدية المدينة طلب منه ازالة اللوحتين.

وقال المحافظ "ان وضع اللوحتين مع ما تتضمنهما من كتابات يعنى اتخاذ موقف يتعارض مع مبدأ الحيادية الجمهورية فى المجال الدولي" الذى يبقى "محصورا بالدولة".

وتابع المحافظ "كما ان هذا العمل بعيد عن اى مصلحة للمدينة، ويتسبب بخلافات محلية يمكن ان تتطور سريعا نحو اضطرابات تهدد النظام العام".

وكان متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية وصف بلدية هذه المدينة الفرنسية بانها "أول بلدية لحماس فى فرنسا".

بعد ذلك بقليل نددت سفيرة ‘سرائيل فى فرنسا اليزا بن نون ب"الدعم الذى تقدمه مدينة بيزون وبلديته لفلسطين.

وأضافت "هذا الحض على الكراهية هو احد العوامل التى تتسبب بالاعمال المعادية للسامية، التى تكون قاتلة احيانا، والتى تتعرض لها الطائفة اليهودية فى فرنسا".

والمعروف عن بلدية بيزون انها من اشد داعمى القضية الفلسطينية منذ سنوات عدة.

وفى فبراير الماضى صوت المجلس البلدى للمدينة على الاعتراف بدولة فلسطين ولم يسحبها رغم طلب المحافظة ذلك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى ذكرى النكبة.. الجامعة العربية تطالب العالم بتوفير الحماية للفلسطينيين

إيمانويل ماكرون

فرنسا

أخبار فرنسا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة