رئيس امتحانات الثانوية محذرا الطلاب: جروبات التسريبات ابتزاز واحتيال

كتب سمير حسنى

نفى الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لورقة امتحان اللغة الانجليزية، مؤكدا أن ما نشر لاعلاقة له بالامتحان".

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى مداخلة تليفزيونية، أن فريق الغش الإلكترونى يتتبع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى، بالتنسيق مع مباحث الإنترنت والجهاز القومى للاتصالات، مضيفا بقوله: "خلص الكلام.. وانتهى الأمر" فنستطيع تتبع أى تسريبات.

وحذر "رضا حجازى"، من استغلال الطلبة ماديا فيما يتعلق بموضوع التسريبات قائلا: " ابتزاز ونصب واحتيال من أجل الحصول على أموال، والنصاب بينجح لما بيلاقى طماع".