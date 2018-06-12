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رئيس الوزراء الماليزى يطلب من نظيره اليابانى منح بلاده قرضا بالين

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:18 م
رئيس الوزراء الماليزى يطلب من نظيره اليابانى منح بلاده قرضا بالين رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد
كوالالمبور (أ ش أ)
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صرح رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد اليوم الثلاثاء، بأنه طلب من نظيره اليابانى شينزو آبى منح ماليزيا قرضا بالين فيما رد الأخير بأنه سيفكر فى الطلب.

وقال رئيس الوزراء الماليزى - فى تصريحات له حول نتائج زيارته الرسمية للعاصمة اليابانية طوكيو وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برناما" الماليزية ، إن الوضع المالى لليابان فى ذلك الوقت جيد للغاية، هذه المرة طلبنا من آبى أن ينظر فى تقديم قرض بالين إلى ماليزيا فوافق الأخير على ذلك، وإذا تم منح الائتمان بالين كقروض ميسرة، فسوف يساعدنا ذلك فى التعامل مع مشكلة الديون الكبيرة، فهذا القرض الرخيص يمكن أن يسهم فى تعافى وضع الديون الحالى سريعا، مضيفاً إنه لم تتم بعد مناقشة أى مبلغ مع آبى.

وذكرت الحكومة الماليزية أن الدين الفيدرالى بلغ تريليون (رنجيت ماليزى) حيث يسعى مهاتير بجدية لخفض مستوى هذا الدّين.

 


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