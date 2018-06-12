رئيس الوزراء العراقى: إنتاج حقل الناصرية النفطى سيزيد إلى 100 ألف برميل يوميا

رويترز

قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الثلاثاء إن حكومة بلاده صوتت لصالح زيادة إنتاج حقل الناصرية النفطى إلى 100 ألف برميل يوميا.

وقال العبادى خلال مؤتمر صحفى "تم التصويت على توصية لجنة الطاقة على... مشروع توسعة انتاج حقل الناصرية النفطى بطاقة 100 ألف برميل يوميا".

وقالت وزارة النفط فى ديسمبر كانون الأول إن العراق يخطط لزيادة الإنتاج من حقل النفط إلى 200 ألف برميل يوميا من 90 ألفا خلال السنوات القليلة القادمة من دون طلب المساعدة من شركات دولية.