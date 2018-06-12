رئيس "القابضة للمطارات" يلتقى أعضاء اللجنة النقابية للشركة

التقى المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات و الملاحة الجوية، محمود مصطفى رئيس اللجنة النقابية، وتامر عطية نائب رئيس اللجنة، وعبير عبد المحسن، وسعد حامد، وهاني محي، وإيمان عاطف، وحسن البنهاوي أعضاء اللجنة النقابية المنتخبين، وهنأهم بنجاحهم في الانتخابات النقابية.

أثناء اللقاء، حث محروس، الجميع على بذل الجهد ليرتقوا للثقة التى وضعها فيهم الناخبون، مؤكدا أن قيادات الشركة على أتم استعداد لدعمهم بكافة الإمكانيات بما يفيد العاملين، ويخدم مصالحهم و مصالح الشركة.