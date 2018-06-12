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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:22 م
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رئيس إدارة حدائق الحيوان: إلغاء أجازات الأطباء والعاملين استعدادا لعيد الفطر

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:48 م
رئيس إدارة حدائق الحيوان: إلغاء أجازات الأطباء والعاملين استعدادا لعيد الفطر محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان
(أ ش أ)
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أكد محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن الحدائق استعدت لعيد الفطر المبارك حيث تم إلغاء الأجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات..مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لمواجهة حالات التكدس والزحام فضلا عن تأمين الزوار والتنسيق مع مديريات الصحة والأمن بالمحافظات تحسبا لأى طوارئ.

وقال رجائى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - : "إنه تم تجهيز شاشتى عرض كبيرتين لعرض مباراة مصر وأوروجواى فى كأس العالم التى تقام أول أيام العيد، كما جرى تجهيز المنطقة الترفيهية بألعاب جديدة وتجهيز عرض ترفيهى بدون حيوانات للسيرك" .. موضحا أن الحديقة ستفتح أبوابها بدءا من الساعة الثامنة صباحا فى أول أيام عيد الفطر.

وأضاف أنه تم تطوير الحديقة على مدار العام من إدخال خدمة التنقل داخل الحديقة عن طريق قطارين ترفيهيين وعمل مسارات للقطارين للتجول لراحة الزائرين وإدخال حيوانات جديدة مثل المها العربى والكنغر الأحمر والكنغر الأبيض والدب الروسى إضافة إلى تجديد نقطة الطيور البحرية وعمل أكشاك جديدة وتغيير السلك الخارجى للعرض.

وأوضح رجائى أنه تم الانتهاء من عمل منطقة استراحات للجمهور خلف منطقة الدببة وبيت السباع الرئيسى ومنطقة أبومنجل مع تنفيذ أكثر من 400 مقعد وإقامة مظلات للحماية من الشمس وزيادة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار بالحديقة .. مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجديد أبواب الحديقة الخارجية ودهان كل واجهاتها بالاشتراك مع هيئة الآثار.

 


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