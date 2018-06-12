دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: مخزون السكر يكفى حتى بداية العام المقبل

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
انتهاء موسم انتاج السكر المحلى من القصب.. التموين: المخزون يكفى حتى بداية العام المقبل.. الوزارة: شراء 8.2 مليون طن قصب خلال العام الحالى وإنتاج 915 ألف طن سكر.. وتصدير 16 ألف طن بنى للخارج
وزارة التربية والتعليم:
طلاب الثانوية العامة لـ"اليوم السابع": اللغة الإنجليزية بعبع الامتحانات.. والتعليم: 603387 طالبًا يؤدون الاختبار غدًا.. وتوجه رسالة للطلاب: "بلاش تركزوا على الملازم".. وتطمئنهم: الامتحان وفق المواصفات
كيف حاصرت التعليم الغشاشين بالثانوية العامة ؟.. رئيس الامتحان يشكل لجنة ضبط جودة التقدير لكشف الغش الجماعى.. رضا حجازى: إلغاء الامتحان والحرمان منه مصير ينتظر الطلاب المستفدين من الغش .. ويؤكد: لا تهاون
وزارة الإسكان:
قانون التسجيل العقارى الحل السحرى لأزمة مصر المالية.. خبراء: يساهم فى إدخال مليارات الجنيهات لخزينة الدولة.. مى عبد الحميد: 15% فقط من عقارات مصر مسجلة.. النائب محمد إسماعيل: سيكون وسيلة لإيصال الدعم لمستحقيه
وزارة الأوقاف:
المكرمون فى احتفالية ليلة القدر يشكرون الرئيس على احتضان حفظة القرآن.. الطفل عبد الرحمن: أسعى لأكون عالما.. محمد من بنجلادش: أتمنى الدراسة بالأزهر لنشر الوسطية.. طالب نيجيرى: مصر بلدى الثانى
في احتفالية ليلة القدر..جمعة يهنئ السيسى بالولاية الثانية ويهديه كتابين..شيخ الأزهر:الإسلام ساد العالم بالقرآن..ويؤكد: لا توجد آية تدعو لقتل اليهود والنصارى..الإمام الأكبر:الجرأة على معتقدات الآخرين سبب الإرهاب
ساحات عيد الفطر فى قبضة الأوقاف.. غرفة متابعة رئيسية و27 غرفة فرعية بالمحافظات.. الوزارة: 11 ألف خطيب بـ 5 آلاف ساحة مرخصة لمنع الغرباء من التسلل لعقول المواطنين.. وتؤكد: سيتم التعامل بحزم مع أى خلل
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
وزارة الكهرباء:
وزير القوى العاملة:
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