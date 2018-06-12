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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: مخزون السكر يكفى حتى بداية العام المقبل

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:07 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: مخزون السكر يكفى حتى بداية العام المقبل د. على المصيلحى
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة الصحة: 
 
 
وزارة التموين: 
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
 
وزارة النقل: 
 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 
وزير القوى العاملة:
 
 
 

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