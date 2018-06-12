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خفض عقوبة السجن لـ 4 من قائدى الاحتجاجات بمدينة جرادة المغربية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:31 ص
خفض عقوبة السجن لـ 4 من قائدى الاحتجاجات بمدينة جرادة المغربية مظاهرات المغرب _ صورة أرشيفية
الرباط (أ ف ب)
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خفضت محكمة الاستئناف فى مدينة وجدة المغربية، الاثنين أحكاما ابتدائية بالسجن صدرت فى حق أربعة من نشطاء الاحتجاجات فى جرادة.

وكان الناشطون الاربعة اوقفوا خلال مارس فى سياق الاحتجاجات التى هزت هذه المدينة المنجمية سابقا، منذ لقى شابان حتفهما نهاية ديسمبر الماضى فى بئر غير قانونية لاستخراج الفحم الحجري.

وقال دفاع الأربعة عبد الحق بنقادة لفرانس برس إن قاضى الاستئناف خفض احكام السجن فى حق مصطفى ادعينين (28 عاما) من 10 إلى 6 أشهر، ومن 12 إلى 8 أشهر بالنسبة لعبد العزيز بودشيش (24 عاما)، ومن 15 إلى 9 أشهر بالنسبة لأمين امقلش. بينما ينتظر أن يغادر طارق عامرى السجن اليوم بعد تخفيض عقوبته من 6 إلى 3 أشهر.

وذكر بنقادة ان ادعينين وبودشيش وامقلش يلاحقون فى ملف آخر على خلفية الصدامات التى وقعت فى 14 مارس بين رجال الشرطة ومتظاهرين أصروا على الاحتجاج رغم قرار وزارة الداخلية منع أى تظاهرة "غير قانونية".

 

 

 


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