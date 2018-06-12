حى النزهة يحرر 15 محضر إشغال طريق ومحضري بيئة فى حملة مكبرة

ماجد تمراز

ترأس اللواء خالد عقل، رئيس حى النزهة، حملة مكبرة شنتها أجهزة الحى، لرفع الإشغالات من الشوارع، بحضور مسئولى إدرات المحلات، والإشغالات والبيئة، وأسفرت الحملة عن تحرير ١٥ محضر إشغال و٢ محضر بيئة، ورفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من ناحية أخرى، شدد العميد أحمد أنور، رئيس حي غرب مدينة نصر، على أجهزة الحي المعنية، بمتابعة دورية لشقق سكنية سبق رصد وإيقاف محاولات لتحويلها من سكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون، بالبلوكات ( ٤٤-٥٦-٧٨-٥٠ )، مساكن الحي السادس.

كما تم مصادرة أى مخالفات مستحدثة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد جميع المخالفين، تنفيذًا لتعليمات محافظ القاهرة الخاصة بذلك.