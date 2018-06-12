video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:47 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

حى المرج يداهم عقارين تحت الإنشاء بدون ترخيص ويصادر مواد وأدوات البناء

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:19 ص
حى المرج يداهم عقارين تحت الإنشاء بدون ترخيص ويصادر مواد وأدوات البناء المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
إضافة تعليق

داهمت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة وحى المرج، عقارين تحت الإنشاء تم البدء فى بنائهما بدون ترخيص، بشارع عبدالله رفاعى وسوق السيراميك، وصادرت جميع مواد البناء المخالف والأدوات المستخدمة فيه، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بناءً على تعليمات العميد هانى رضا، رئيس حى المرج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

من ناحية أخرى، تمكنت أجهزة حى المطرية، بإشراف من اللواء خالد المحمدى، رئيس الحي، من رفع الإشغالات بشارع ترعة الإسماعلية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وتسليم الحرز لمخزن الحي، وإعادة الانضباط للشارع، والذى يعد من شوارع الحى الهامة.

كما داهمت إدارة الإشغالات بالحى بالتنسيق مع شرطة المرافق، الباعة الجائلين بميدان المطرية، ومحيط مستشفى المطرية وتم مصادرة كميات من البضائع والعربات المخالفة التى تعوق حركة المرور بالحى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة القاهرة تبدأ اليوم رفع حالة الطوارئ لمدة أسبوع استعدادا لعيد الفطر

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

حى المرج

حى المطريه

بناء مخالف




لا تفوتك
التعليم: جار ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإنجليزى

التعليم: جار ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإنجليزى

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

صور.. طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. ضبط طالب بالشرقية لإرساله إجابات الأسئلة على "واتس آب".. ورجال الشرطة والإسعاف ينتشرون بمحيط اللجان للتأمين

صور.. طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. ضبط طالب بالشرقية لإرساله إجابات الأسئلة على "واتس آب".. ورجال الشرطة والإسعاف ينتشرون بمحيط اللجان للتأمين

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة