حى المرج يداهم عقارين تحت الإنشاء بدون ترخيص ويصادر مواد وأدوات البناء

ماجد تمراز

داهمت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة وحى المرج، عقارين تحت الإنشاء تم البدء فى بنائهما بدون ترخيص، بشارع عبدالله رفاعى وسوق السيراميك، وصادرت جميع مواد البناء المخالف والأدوات المستخدمة فيه، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بناءً على تعليمات العميد هانى رضا، رئيس حى المرج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

من ناحية أخرى، تمكنت أجهزة حى المطرية، بإشراف من اللواء خالد المحمدى، رئيس الحي، من رفع الإشغالات بشارع ترعة الإسماعلية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وتسليم الحرز لمخزن الحي، وإعادة الانضباط للشارع، والذى يعد من شوارع الحى الهامة.

كما داهمت إدارة الإشغالات بالحى بالتنسيق مع شرطة المرافق، الباعة الجائلين بميدان المطرية، ومحيط مستشفى المطرية وتم مصادرة كميات من البضائع والعربات المخالفة التى تعوق حركة المرور بالحى.