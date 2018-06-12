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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:39 م
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حبس 4 عاطلين متهمين بقتل سائق "توك توك" بكفر غطاطى بالهرم 4 أيام

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:39 م
حبس 4 عاطلين متهمين بقتل سائق "توك توك" بكفر غطاطى بالهرم 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة 4 عاطلين قتلوا طالب عمدًا لسرقة الـ"توك توك" الخاص به بمنطقة الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما وجهت لهم تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة بيضاء والسرقة.

أجرى المتهمون معاينة تصويرية بصحبة فريق من النيابة العامة، وتبين من خلال المعاينة، قيام المتهمين بإقناع المجني عليه بتوصيلهم إلى أحد المناطق، وفى طريقهم وبالقرب من أحد المدارس بالطريق الزراعى، استوقفوه وطلبوا منه ترك الـ"توك توك" الخاص به، وهو ما رفضه ودفعه لمقاومتهم؛ إلا أنهم سددوا له عدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من جسده والقوه خارج الـ"توك توك"، وفروا هاربين.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليه؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتله، وتاريخ حدوث الوفاة، والأداة المستخدمة فى الجريمة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة "إسلام.خ" طالب بمعهد سياحة وفنادق مصابا بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسده، وبالتحرى تبين للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم أن 4 عاطلين وراء مقتل المجنى عليه للاستيلاء على التوك توك الخاص به، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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