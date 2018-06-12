حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا آخر في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد لتكون متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس لطيفاً في عموم المناطق، ومُعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتكاثر تدريجياً السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله في أجزاء من شمال ووسط المملكة، يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح غربية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً ورطبة في عموم المناطق، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الرياح غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وصيفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.