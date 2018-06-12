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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب بندقية ضغط هواء وتليسكوب

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:44 م
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب بندقية ضغط هواء وتليسكوب مطار برج العرب
الإسكندرية- أسماء على بدر
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب بندقيه ضغط هواء وتلسكوب وصاعق كهربائي المحظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
 
بناءا على الإخبارية المقدمة من كريم صبحى مأمور الجمرك، وضياء عبدالله مدير إدارة المهبط بمطار برج العرب، بالاشتباه في الراكب أ . ع . ر من أصل مصري ويحمل جواز سفر أجنبي، والقادم من إسطنبول على طائرة الخطوط التركية  رقم 696،  
وبالعرض على أحمد الأزهرى، مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة من محمود الجزار وعاصم صومع، مأمورى الجمرك، ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى، وسارى عبد الحليم رئيس قسم الأمن الجمركى.
 
وبتفتيش الراكب ذاتيا فلم يتم العثور على شئ وبتفتيش لفة وجدت حيازته تم العثور على بندقية ضغط هواء منشأ أسبانيا داخل اللفة مرقوم عليها umarex-03340-01 وبتفتيش أمتعته الشخصية، تم العثور على تلسكوب مرقوم عليه walther 4x32 وصاعق كهربائي مرقوم عليه police 50000 kv.
 
قرر عبد الناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى وتحريز المضبوطات.
 
 
 
 
 

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