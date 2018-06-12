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تقرير: البرازيليون ليسوا مهووسين بكرة القدم

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:01 ص
تقرير: البرازيليون ليسوا مهووسين بكرة القدم منتخب البرازيل
رويترز
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 تشتهر البرازيل بأنها دولة مهووسة بكرة القدم لكن تقريرا توصل إلى أن 60% فقط من البرازيليين الذين أجريت معهم مقابلات لديهم اهتمام بهذه الرياضة.

وجاءت الإمارات على رأس القائمة التى أعدتها شركة نيلسن سبورتس لأبحاث التسويق ورتبت 30 دولة وفقا لنسبة من السكان وصفوا أنفسهم بأنهم مهتمون بكرة القدم.

وبلغت النسبة فى الإمارات 80% وجاءت تايلاند فى المركز الثانى (78%) ثم تشيلى والبرتغال وتركيا (75) فيما احتلت البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، مركزا متأخرا وهو 13.

وتراجعت النسبة فى البرازيل من 72% فى 2013، قبل عام واحد من استضافة نهائيات كأس العالم التى شهدت خسارة قاسية لأصحاب الأرض 7-1 أمام المانيا فى الدور قبل النهائى.

ويتسم مزاج البرازيليين بالتقلب الشديد فيما يتعلق بكرة القدم، ويتغير الحضور الجماهيرى فى المباريات بشكل كبير وفقا لمستويات الفرق، وما إذا كانت المباراة فى مرحلة حاسمة من مسابقة، وموعد ركلة البداية وحتى الطقس.

وفى الموسم الماضى بلغ متوسط الحضور الجماهيرى فى الدورى البرازيلى 16418 مشجعا فقط.

وقال التقرير إن النسبة زادت فى الصين من 27%عام 2013 إلى 32% فى 2017 وفى الهند من 30% إلى 45% وفى الولايات المتحدة من 28% إلى 32%، وجاءت بريطانيا، رغم امتلاكها الدورى الإنجليزى الممتاز، فى المركز 17 بنسبة بلغت 51% فقط.

وقال التقرير إن كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد والبرتغال هيمن على استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بين اللاعبين متقدما بفارق كبير على غريمه ليونيل ميسى.

وبلغ التفاعل مع رونالدو عبر فيسبوك وتويتر وإنستجرام 570 مليونا فى أول خمسة أشهر من العام الحالى، وهو ما يزيد بفارق كبير على نيمار (294 مليونا) وميسى (201 مليون).

وأشار التقرير إلى أن التفاعل، وليس عدد المتابعين، هو العنصر الأكثر أهمية فى فهم قيمة حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يظهر عدد المتفاعلين مع الحساب ويعطى فكرة أفضل عن التأثير والمفعول، وأضاف التقرير أن النجاح فى وسائل التواصل الاجتماعى لا يرتبط دائما بالنجاح داخل الملعب.

وجاء سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد المثير للجدل فى المركز الرابع بتفاعل بلغ 158 مليونا فيما احتل محمد صلاح مهاجم ليفربول ومصر المركز الخامس (105.3 مليون).

وعلى صعيد عدد المتابعين لحسابات وسائل التواصل الاجتماعى، جاء رونالدو فى الصدارة برصيد 322.8 مليون فى تويتر وإنستجرام وفيسبوك بينما امتلك نيمار 194.2 مليون متابع وميسى 181.9 مليون.

 

 


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