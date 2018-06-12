تعرف على أعدد مستهلكى الكهرباء فى كل شريحة قبل تطبيق الزيادة الجديدة

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن عدد مستهلكى شرائح الكهرباء ، وذلك قبل تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو القادم.
و فيما يلى عدد المستهلكين لكل شريحة كالآتى:-
1- عدد المستهلكين من صفر إلى 50 كيلو وات 3 مليون 500 ألف مستهلك.
2- عدد المستهلكين من 51 إلى 100 كيلو وات 3 مليون 200 ألف .
3- عدد المستهلكين من صفر حتى 200 كيلو وات 11 مليون 200 الف مواطن .
4- عدد المستهلكين من 201 إلى 350 كيلو وات 8 مليون 300 ألف و يحصلون على دعم 11 مليار جنيه.
5- عدد المستهلكين من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة 5مليون 900 الف مستهلك.
6- عدد المستهلكين من 351 إلى 650 كيلو وات 2 مليون 200 ألف مستهلك.
6- عدد المستهلكين من651 إلى ألف كليو وات 400 ألف مواطن.
7- من يزيد عن 1000 كيلو وات عددهم 100 الف مواطن.
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