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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:22 م
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تعرف على أعدد مستهلكى الكهرباء فى كل شريحة قبل تطبيق الزيادة الجديدة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:15 م
تعرف على أعدد مستهلكى الكهرباء فى كل شريحة قبل تطبيق الزيادة الجديدة وزير الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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 يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن عدد مستهلكى شرائح الكهرباء  ، وذلك قبل تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو القادم.

و فيما يلى  عدد المستهلكين لكل شريحة كالآتى:-

1-  عدد المستهلكين من صفر إلى 50 كيلو وات 3 مليون 500 ألف مستهلك.

2- عدد المستهلكين من 51 إلى  100 كيلو وات  3 مليون 200 ألف .

3- عدد المستهلكين من صفر حتى 200 كيلو وات 11 مليون 200 الف مواطن .

4- عدد المستهلكين من 201 إلى 350 كيلو وات 8 مليون 300 ألف و يحصلون على دعم 11 مليار جنيه.

5- عدد المستهلكين من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة 5مليون 900 الف مستهلك.

6- عدد المستهلكين من 351 إلى 650 كيلو وات 2 مليون 200 ألف مستهلك.

6- عدد المستهلكين من651 إلى ألف كليو وات 400 ألف مواطن.

7- من يزيد عن 1000 كيلو وات عددهم 100 الف مواطن.

 

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