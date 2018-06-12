تعرف على أعدد مستهلكى الكهرباء فى كل شريحة قبل تطبيق الزيادة الجديدة

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن عدد مستهلكى شرائح الكهرباء ، وذلك قبل تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو القادم.

و فيما يلى عدد المستهلكين لكل شريحة كالآتى:-

1- عدد المستهلكين من صفر إلى 50 كيلو وات 3 مليون 500 ألف مستهلك.

2- عدد المستهلكين من 51 إلى 100 كيلو وات 3 مليون 200 ألف .

3- عدد المستهلكين من صفر حتى 200 كيلو وات 11 مليون 200 الف مواطن .

4- عدد المستهلكين من 201 إلى 350 كيلو وات 8 مليون 300 ألف و يحصلون على دعم 11 مليار جنيه.

5- عدد المستهلكين من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة 5مليون 900 الف مستهلك.

6- عدد المستهلكين من 351 إلى 650 كيلو وات 2 مليون 200 ألف مستهلك.

6- عدد المستهلكين من651 إلى ألف كليو وات 400 ألف مواطن.

7- من يزيد عن 1000 كيلو وات عددهم 100 الف مواطن.