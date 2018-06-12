تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى

يعرض "اليوم السابع" أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى بعد إعلان الأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم وحتى يوليو 2019.
و فيما يلى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى:-
1-الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (55 قرشا بدلا من 45 قرشا).
2-الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( جنيه بدلا من 84 قرشا).
3-الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 115 قرشا بدلا من 96 قرشا).
4-الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (145 قرشا بدلا من 135 قرشا).
5-الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ( 150 قرشا بدلا من 140 قرشا)
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