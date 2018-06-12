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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:11 م
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تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:52 م
تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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يعرض "اليوم السابع" أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى بعد إعلان الأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم  وحتى يوليو 2019.

 

و فيما يلى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى:-

1- 

الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (55 قرشا بدلا من 45 قرشا).

2-

الشريحة الثانية  من صفر إلى  250  كيلو وات ( جنيه بدلا من 84 قرشا).

3-

الشريحة الثالثة من صفر حتى 600  كيلو وات ( 115 قرشا بدلا من 96 قرشا).

4-

الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف  كيلو وات (145 قرشا بدلا من 135 قرشا).

5-

الشريحة الخامسة من صفر إلى  أكثر من ألف كيلو وات ( 150 قرشا بدلا من 140 قرشا)


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