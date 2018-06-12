تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى

كتبت رحمة رمضان

يعرض "اليوم السابع" أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى بعد إعلان الأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم وحتى يوليو 2019.

و فيما يلى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى:-

1-

الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (55 قرشا بدلا من 45 قرشا).

2-

الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( جنيه بدلا من 84 قرشا).

3-

الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 115 قرشا بدلا من 96 قرشا).

4-

الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (145 قرشا بدلا من 135 قرشا).

5-

الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ( 150 قرشا بدلا من 140 قرشا)