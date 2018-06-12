تسليم 167 وحدة سكنية اليوم بكفر الشيخ.. ووضع حجر أساس "الرمال السوداء" غدا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ عن تسليم 167 وحدة سكنية، اليوم الثلاثاء، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، ووضع حجر الأساس لمصنع فصل الرمال السوداء بشمال البرلس، غدا الأربعاء، بحضور السفير الأسترالى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء.

قال المهندس جمال العتيقى وكيل وزارة الإسكان بيكفر الشيخ ، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظ سيسلم صباح اليوم، 167 وحدة سكنية للمستحقين للوحدات السكنية من أهالى مدن بلطيم والحامول ومطوبس، منهم 90 وحدة سكنية ببلطيم، و 60 وحدة سكنية بالحامول، و 17 وحدة وحدة سكنية بمطوبس، خلال احتفال سيقام على كورنتيش بحيرة البرلس ببلطيم.