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تسليم مسجل خطر هارب من سجن الفيوم فى ثورة يناير للسجون

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:00 ص
تسليم مسجل خطر هارب من سجن الفيوم فى ثورة يناير للسجون كلابش- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة المعادى الجزئية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول، لنيابات جنوب القاهرة، تسليم مسجل خطر هارب من السجن فى يناير 2011، لقطاع مصلحة السجون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت أثناء مرور النقيب عيد توفيق جنيدى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعادى وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة الهضبة الوسطى، تمكن من ضبط "طارق.ا.ر" 48 سنة مسجل خطر سرقات متنوعة تحت رقم 13312 فئة " ج " مصر القديمة، والسابق اتهامه فى 8 قضايا آخرهم 2111 لسنة 2009 مصر القديمة "سرقة مسكن"، ( والهارب من سجن الفيوم أثناء أحداث يناير 2011 على ذمة القضية رقم 1640 لسنة 2009م مصر القديمة " سرقة " والمقضى فيها بالسجن 4 سنوات )، وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر.

وبمواجهته بواقعة هروبه أقر بها، وبمناقشته عن مصدر الهاتف المضبوط بحوزته اعترف بسرقته بأسلوب "التسلق" من داخل فيلا، كما تم التوصل للمجنى عليه وتبين أنه "أحمد.ن.م" 36 سنة حارس الفيلا، وباستدعائه تعرف على الهاتف واتهمه بالسرقة، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9353 لسنة 2018 جنح القسم.

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه.

باستدعاء المبلغ تعرف على الهاتف واتهمه بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.


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