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ترامب: سأوقع وثيقة مع زعيم كوريا الشمالية خلال القمة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:51 ص
ترامب: سأوقع وثيقة مع زعيم كوريا الشمالية خلال القمة ترامب وكيم
أ ف ب
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء إنه سيوقع وثيقة مع زعيم كوريا الشمالية خلال القمة التى تجمع بينهما فى سنغافورة.

وتصافح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون صباح الثلاثاء فى سنغافورة فى مستهل قمة تاريخية تجمع للمرة الأولى بين زعيم كورى شمالى ورئيس أمريكى فى السلطة.

وفى مشهد لم يكن أحد ليتخيله قبل أشهر خلت، تصافح ترامب وكيم طويلا امام اعلام البلدين قبل أن يسيرا سويا على السجادة الحمراء ويتبادلا أطراف الحديث.

وعبّر ترامب الثلاثاء عن قناعته بأن "علاقة رائعة" ستجمعه بكيم، وذلك بعد دقائق من مصافحة تاريخية بينهما وأعلن كيم فى مستهل القمة أن البلدين تجاوزا عقبات كثيرة من أجل أن يرى النور هذا اللقاء غير المسبوق على الإطلاق.

وقال كيم مخاطبا ترامب "سعيد بلقائكم سيدى الرئيس، الطريق للوصول إلى هنا لم يكن سهلا، الأحكام المسبقة القديمة والعادات العتيقة شكلت عقبات كثيرة ولكننا تجاوزناها كلها من أجل أن نلتقى اليوم هنا".


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