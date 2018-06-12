ترامب: العقوبات على كوريا الشمالية ستبقى فى الوقت الحالى

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، "أعتقد أن لدينا إطار العمل اللازم للإعداد لنزع السلاح النووى"، مضيفا أن الرئيس الكورى الشمالى كيم كونج أون أخبره بأن كوريا الشمالية تعكف بالفعل على تدمير منشأة لاختبار محركات الصواريخ.

وقال ترامب أن العقوبات على كوريا الشمالية ستبقى فى الوقت الحالى، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد توقيع وثيقة مع الزعيم الكورى الشمالى.

ووقع الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على وثيقة مشتركة عقب مباحثاتهما فى سنغافورة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وأكد ترامب أن الوثيقة شاملة وتتضمن تفاصيل عدة، مشيرا إلى أن العلاقات مع كوريا الشمالية ستكون مختلفة تماما عنها فى الماضى، وأنه سيقابله مجددا.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال قمة تاريخية الثلاثاء مع الزعيم الكورى الشمالى أن نزع السلاح النووى سيبدأ "سريعا جدا".

وقال كيم إننا عقدنا لقائا تاريخيا وقررنا فتح صفحة جديدة، مضيفا أن الاجتماع "تاريخى" والعالم سيشهد تغييرا كبيرا.