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ترامب: أتوقع علاقة رائعة مع كيم فى القمة التاريخية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:25 ص
ترامب: أتوقع علاقة رائعة مع كيم فى القمة التاريخية ترامب وكيم
كتب إسلام جمال
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ذكرت وسائل إعلام، عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قوله إنه يتوقع علاقة رائعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فى القمة التى تجمع بينهما فى سنغافورة.

من جانبه أكد كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، أنه أتى إلى القمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد التغلب على كل العقبات.

والتقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء فى قمة تاريخية بين الزعيمين فى سنغافورة، وصافح الزعيمين بعضهم البعض.

ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى موقع قمتهما التاريخية فى سنغافورة اليوم الثلاثاء، بعدما سعى الطرفان إلى تضييق هوة الخلافات حول كيفية إنهاء الأزمة النووية.

ووصل ترامب أولا إلى فندق كابيلا على جزيرة سنتوسا، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية وصول موكب كيم لاحقا.

 


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ترامب

كيم يونج

كوريا

سنغافورة




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